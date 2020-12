Moderna : Autorisation d'utilisation d'urgence de la FDA

(CercleFinance.com) - Moderna reçoit le vote du Comité consultatif de la FDA en faveur de l'utilisation d'urgence pour le vaccin moderna contre covid-19 aux États-Unis.



Le Comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques connexes (VRBPAC) de la Food and Drug Administration (FDA) a recommandé que la FDA accorde une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) pour le candidat vaccin COVID-19 de la Société, l'ARNm-1273.



' Nous remercions le comité pour son examen et pour sa recommandation positive à l'appui de l'autorisation d'utilisation d'urgence ', a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.



