Moderna : Arrivée d'un nouveau directeur financier

(CercleFinance.com) - Moderna annonce la nomination de Jorge Gomez en tant directeur financier à compter du lundi 9 mai.



'La passion de Jorge pour la durabilité et l'ESG s'aligne étroitement sur la vision de Moderna de faire de la responsabilité d'entreprise un élément essentiel de qui nous sommes et ce que nous faisons', a déclaré Stéphane Bancel.



Jusu'à présent, Jorge Gomez occupait le poste de vice-président exécutif et directeur financier chez Dentsply Sirona, où il était chargé de diriger l'organisation financière mondiale ainsi que le programme de développement durable et ESG de Dentsply Sirona.



David Meline, l'actuel directeur financier de Moderna, a décidé de prendre sa retraite et restera au sein de la société en tant que consultant pour assurer une transition en douceur.



