Moderna : Annonce de nouvelles données contre le mélanome

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Moderna et Merck ont annoncé aujourd'hui les résultats de la survie sans métastase à distance (DMFS) de l'étude randomisée de phase 2b KEYNOTE-942/mRNA-4157-P201, un essai clinique évaluant l'ARNm-4157 (V940), une thérapie expérimentale en association avec Keytruda chez les patients atteints d'un mélanome à haut risque réséqué.



Le traitement par l'ARNm-4157 en association avec Keytruda a démontré une amélioration statistiquement significative et cliniquement significative de la DMFS par rapport à Keytruda seul et réduit le risque de développer des métastases à distance ou de décès de 65%.



' Ces résultats s'ajoutent à l'image émergente de la façon dont la thérapie néo-antigène individualisée peut transformer le traitement du mélanome et la promesse qu'elle peut contenir pour d'autres types de cancer ', a déclaré Kyle Holen, vice-président principal et responsable du développement, de la thérapeutique et de l'oncologie chez Moderna.



La Food and Drug Administration des États-Unis et l'Agence européenne des médicaments ont accordé respectivement la désignation de traitement révolutionnaire et le programme de médicaments prioritaires (PRIME) pour l'ARNm-4157 en association avec KEYTRUDA pour le traitement adjuvant des patients atteints de mélanome à haut risque après résection complète.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.