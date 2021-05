Moderna : Accord pour 7M de doses de rappel Covid en Suisse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui un nouvel accord d'approvisionnement avec le gouvernement fédéral suisse pour la livraison de 7 millions de doses de rappel de son vaccin Covid en 2022.



L'accord comporte aussi une option sur 7 millions de doses supplémentaires du vaccin, avec une livraison potentielle au second semestre 2022 ou premier trimestre 2023.



L'achat annoncé aujourd'hui reste toutefois soumis à l'approbation réglementaire des doses de rappel, alors que le vaccin a, quant à lui, été autorisé en Suisse le 12 janvier.



'Nous sommes encouragés par les nouvelles données, qui renforcent notre confiance dans le fait que notre stratégie de rappel devrait être protectrice contre les variantes nouvellement détectées et nous continuerons à faire autant de mises à jour de notre vaccin COVID-19 que nécessaire pour contrôler la pandémie ', rassure Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.



Moderna et la Suisse ont déjà passé deux accords antérieurs, portant sur un total de 13.5 millions de doses, rappelle le laboratoire.





