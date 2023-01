Moderna : Accord définitif pour l'acquisition de OriCiro

(CercleFinance.com) - Moderna fait savoir qu'un accord définitif a été conclu portant sur l'acquisition de OriCiro pour un montant 85 millions de dollars.



' Avec cette acquisition, nous allons obtenir les meilleurs outils de leur catégorie pour la synthèse et l'amplification acellulaires de l'ADN plasmidique, un élément clé de la fabrication d'ARNm ', a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.



' La technologie d'OriCiro va compléter notre expertise de fabrication et accélérer encore notre moteur de R&D. Nous sommes impatients d'accueillir l'équipe d'OriCiro chez Moderna', ajoute le responsable.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel