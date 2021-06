Moderna : Accord de distribution du vaccin Covid aux EAU

(CercleFinance.com) - Moderna annonce aujourd'hui la signature d'un accord avec Magenta Investments -une société pharmaceutique et de soins faisant partie d'un conglomérat d'industriels et d'investisseurs aux Émirats arabes unis (EAU)- portant sur la distribution du vaccin Covid de Moderna et de ses éventuelles mises à jour, aux Emirats arabes unis en 2021 et 2022, dès que le sérum y sera autorisé.



' Nous nous félicitons de l'opportunité de travailler aux côtés de Magenta pour la distribution de notre vaccin aux Émirats arabes unis ', a commenté Corinne Le Goff, directrice commerciale de Moderna.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel