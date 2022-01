Moderna : Accord de collaboration avec Carisma Therapeutics

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Moderna et Carisma Therapeutics, spécialiste des thérapies à base de macrophages, ont annoncé hier la conclusion d'une collaboration stratégique afin de développer et commercialiser des thérapies monocytes in vivo à récepteur antigénique chimérique modifié (CAR-M) pour le traitement du cancer.



'La livraison in vivo directement aux monocytes et aux macrophages permet une approche thérapeutique standard qui utilise les propres cellules des patients pour fournir un traitement vraiment personnalisé', explique Steven Kelly, président et chef de la direction de Carisma.



Il s'agit ainsi de développer une nouvelle approche thérapeutique pour le traitement du canceren combinant l'expertise de Carisma en biologie des macrophages, et les technologies pionnières de livraison d'ARNm in vivo de Moderna.



Selon les termes de l'accord, Carisma recevra un paiement en espèces initial de 45 millions de dollars et un investissement de Moderna sous la forme d'obligation convertible de 35 millions de dollars.



Carisma sera responsable de la découverte et de l'optimisation des candidats au développement tandis que Moderna dirigera le développement clinique et la commercialisation des produits thérapeutiques résultant de l'accord.





