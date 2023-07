Michelin : Dégradation de recommandation chez Jefferies

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout en jugeant la valorisation attractive, Jefferies dégrade sa recommandation sur Michelin de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours abaissé de 34 à 28 euros, soit un potentiel de hausse de 6% pour le titre du pneumaticien.



'Nous pensons que le marché cible de Michelin continuera de sous-performer, ce qui pourrait entraîner une sous-absorption des coûts fixes', explique le broker, qui réduit ses estimations 2023-25 de 3 à 6% et se place 2 à 5% en dessous du consensus.



'Si l'on ajoute à cela les ambitions gonflées de la direction en matière de croissance externe, nous avons du mal à voir le titre surperformer à court terme', ajoute Jefferies, qui préfère donc à Michelin les équipementiers automobiles Forvia et Valeo.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.