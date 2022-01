Michelin : Lancement de deux pneus de nouvelle génération

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Michelin annonce aujourd'hui la sortie de deux nouveaux pneus de dernière généraion, à savoir le Pilot Sport 5 et le Primacy 4+.



Le Pilot Sport 5 est présenté comme un pneu été, destiné aux amateurs de voitures de sport et berlines de haute performance.



Selon un test réalisé par Dekra à la demande de Michelin, ce pneu s'est d'ailleurs révélé 'le plus performant parmi ses principaux concurrents en termes de longévité pour la catégorie sport'. Disponible en Europe depuis le début de l'année, il le sera aussi à l'échelle mondiale à compter du 1er mars.



Par ailleurs, Michelin lance donc aussi le Primacy4+, un pneuconçu pour les berlines et les SUV pour les trajets quotidiens et les longs voyages en famille.



Selon un test réalisé par TÜV SÜD,à la demande de Michelin, ce pneumatique a signé la meilleure performance en freinage sur sol mouillé à l'état usé, par rapport à ses principaux concurrents.



