Michelin : Malgré une hausse du prix de ses pneus de 4,5%, Michelin affiche une marge décevante en 2021

(BFM Bourse) - Le géant clermontois des pneumatiques a fait part de revenus supérieurs aux attentes et dit s'attendre à ce que son bénéfice net dépasse, en 2022, son niveau pré-pandémie. Mais il déçoit sur son taux de marge opérationnelle.

Dans un marché rendu exigeant par les premières publications annuelles particulièrement solides, celle de Michelin reçoit un accueil frileux ce mardi. Parmi les rares valeurs dans le rouge à 9h50, le titre du n°1 mondial des pneumatiques cède en effet 1,7% à 142,35 euros - une troisième séance consécutive de baisse qui ramène le titre à un plus bas depuis fin décembre dernier.

Et ce, alors que le groupe clermontois a fait part de ventes annuelles supérieures aux attentes du marché sur les douze mois écoulés, à 23,80 milliards d'euros quand le consensus misait sur 23,20 milliards. Les revenus du groupe rebondissent ainsi de 16,5% sur un an mais restent encore légèrement en-deçà de leur niveau de 2019 (24,13 milliards). Le résultat opérationnel du groupe ressort en revanche conforme aux attentes, à 2,97 milliards d'euros, ce qui traduit mécaniquement un taux de marge opérationnel inférieur à celui auquel s'attendait le marché (à 12,5%, contre 12,8%).

"Les résultats annuels globaux se sont améliorés principalement grâce à trois éléments déclencheurs", a expliqué le directeur financier du groupe Yves Chapot, en mettant en avant les volumes, qui restent toutefois inférieurs à ceux de 2019, les hausses de prix et l'amélioration du mix produit, ainsi que l'intégration des sociétés acquises depuis 2018.

Des augmentations de prix de 4,5%

Les problèmes de logistique, d'approvisionnement, de recrutement, de hausse des coûts des matières première et de l'énergie, ont occasionné environ 1,2 milliard d'euros de coûts supplémentaires, "entièrement compensés par ses efforts de productivité, son pilotage des prix et un enrichissement du mix produit", souligne Michelin. Ce qui démontre, selon Yves Chapot, "la solidité et la résilience du groupe dans un environnement très perturbé", Michelin ayant réussi "à redéployer ses capacités pour le marché du remplacement", précise-t-il. Le groupe a par ailleurs augmenté le prix de ses pneus de 4,5% pour compenser les hausses de coûts.

Le groupe se veut en outre relativement confiant pour l'exercice en cours. "Dans un contexte qui reste encore très perturbé", les marchés Tourisme camionnette devraient afficher une évolution comprise entre 0 et +4% sur l’année, les Poids lourd une croissance entre 1 et 5% et les "activités de spécialités" une hausse comprise entre 6 et 10%, anticipe-t-il. "Certains marchés seront au-dessus de 2019, (mais) par exemple le marché de l'équipement d'origine pour les véhicules pourrait ne pas encore revenir aux niveaux de 2019", détaille Yves Chapot. Michelin dit ainsi s'attendre à ce que son bénéfice opérationnel dépasse son niveau d'avant-crise, à plus de 3,2 milliards d'euros, pour un cash flow libre structurel supérieur à 1,2 milliard.

Michelin confirme par ailleurs ses objectifs 2023 d'un bénéfice opérationnel supérieur à 3,3 milliards d'euros avec une marge opérationnelle de 13,5% à cet horizon, dont 17% pour les activités de spécialités contre 13,5% en 2021.

Le groupe indique enfin poursuivre le déploiement de ses plans de simplification et de compétitivité annoncés lors du "Capital Markets Day" du 8 avril dernier, mais prévient que, "compte tenu d’une inflation nettement supérieure à la moyenne de ces dernières années, les économies réalisées ne permettront pas de dépasser l’inflation".

Quentin Soubranne - ©2022 BFM Bourse