Metropole tv : Signature d'un nouvel accord avec la SACD

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Groupe M6 et la SACD (Société des Auteurs et Compositeur Dramatiques) annoncent la signature d'un nouvel accord relatif à l'utilisation des oeuvres du répertoire de la SACD par les services linéaires et non linéaires du Groupe M6.



Le Groupe M6 et la SACD ont souhaité, ensemble, redéfinir et moderniser les conditions d'utilisation du répertoire de la SACD par le Groupe M6, notamment des oeuvres françaises de fiction, de cinéma, d'animation.



Cet accord permet de pérenniser l'exploitation, sur les services du Groupe, du répertoire de la SACD pour la période 2022 à 2026.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.