Metropole tv : Report de l'assemblée générale annuelle au mois de juin

(CercleFinance.com) - Le groupe M6 annonce ce soir avoir décidé, en raison de l'épidémie de coronavirus, de reporter son Assemblée Générale annuelle à la deuxième quinzaine du mois de juin.



Il se prononcera par ailleurs 'dans les prochaines semaines' sur la question du dividende au titre de l'exercice 2019.



'Peu endetté, le Groupe dispose d'une liquidité assurée et confortée à la fois par la mise à disposition des lignes de crédit ouvertes et par la finalisation de l'opération de rapprochement entre iGraal et Global Savings Group (35 ME encaissés). La solidité du Groupe, sa diversité et la détermination de ses collaborateurs permettent d'envisager une reprise solide après la fin de la crise sanitaire', précise M6.



