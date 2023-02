Metropole tv : Oddo relève sa cible après les résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur le titre M6 avec un objectif de cours porté de 19 à 20 euros, au lendemain de résultats 2022 ressortis légèrement inférieurs à son attente, mais supérieurs à celle du consensus.



'Le trimestre a été difficile en raison du ralentissement des investissements de certains annonceurs comme l'automobile et l'alimentaire. Cette tendance a été compensée par un strict contrôle des coûts, notamment de grille', souligne-t-il notamment.



'La tendance publicitaire du premier trimestre est pour le moment positive selon notre compréhension malgré une visibilité toujours faible', poursuit l'analyste, dont les attentes de résultats sont revues en hausse pour 2023.



