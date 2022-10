Metropole tv : Oddo abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa recommandation Surperformance mais ajuste son objectif de cours à la baisse de 26 à 20E aujourd'hui sur le titre M6.



L'annonce par RTL Group d'abandonner son projet de céder sa participation de 48% dans M6 scelle la fin de la dimension spéculative sur le titre estime l'analyste qui supprime la prime de 15% sur la valorisation fondamentale. 'Notre objectif de cours ressort alors à 20 E en mettant à jour les données de marché.'



Si le marché de la TV fait face à une lente érosion de ses audiences, Oddo reste attentif à la situation de M6 et rappelle: 'La valorisation actuelle est très basse à 3x l'EBITA 2023 pour un groupe dont la rentabilité devrait croître légèrement ces 3 prochaines années selon nous.'



L'abandon de la fusion rebat les cartes de l'avenir du groupe M6. 'Les alternatives sont peu nombreuses', note Oddo pour qui ' il est probable que, dans un 1er temps, le groupe poursuive son développement organique et réalise de petites acquisitions ciblées'.



Et de rappeler: ' Dans le Figaro, Nicolas de Tavernost, directeur général, évoque de possible partenariat. Une opération plus structurante dans la diffusion n'est pas à exclure et pourrait concerner NRJ Group, même si la valorisation de la cible pourrait être un sujet épineux.'



