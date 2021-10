Metropole tv : L'UE autorise la création d'une entreprise avec Galileo

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé la création d'une entreprise commune par Galileo et M6.



L'entreprise commune offrira des formations certifiantes et non certifiantes en ligne, principalement dans les domaines des métiers culinaires, de la beauté, de l'immobilier, des services à la personne, du management, de la vente, de la création d'entreprise, du digital, des réseaux sociaux, du bricolage, de la santé et du paramédical, exclusivement en France.



Galileo est un groupe privé d'enseignement supérieur et de formation professionnelle qui exploite des établissements dans le monde entier et principalement dans l'Espace Économique Européen.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence compte tenu de son impact limité sur la structure du marché.



