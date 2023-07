Metropole tv : Cède sa participation majoritaire dans CTZAR

(CercleFinance.com) - Le Groupe, via sa régie publicitaire M6 Publicité, cède sa participation majoritaire au capital de CTZAR au Groupe The Independents.



Le Groupe M6 a acquis CTZAR fin 2018 afin de renforcer sa présence dans le marketing d'influence et d'enrichir son offre de solutions publicitaires au service des marques.



CTZAR a doublé son chiffre d'affaires entre 2019 et 2022 en portant sa profitabilité au-delà de 15%.



