Metropole tv : Bien orienté avec des propos d'analyste

(CercleFinance.com) - L'action M6 gagne plus de 1% et surperforme ainsi la tendance à Paris, à la faveur de propos d'Oddo BHF qui réitère son opinion 'surperformance' sur le titre du groupe de médias, avec un objectif de cours relevé de 19,5 à 25 euros.



'Il ferait ressortir un multiple de 10,6 fois l'EBITA 2021 inférieur à la moyenne historique du groupe (11,6 fois). Avec un potentiel de hausse de 47%, selon nous, M6 est la valeur la plus attractive de l'univers TV', affirme l'analyste.



