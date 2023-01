Metropole tv : Barclays dégrade à 'sous-pondérer'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays a annoncé mardi avoir dégradé sa recommandation sur le titre M6 de 'pondérer en ligne' à 'sous-pondérer', invoquant notamment les incertitudes économiques du moment.



Dans une étude consacrée au secteur européen des médias, l'analyste fait surtout remarquer que l'action a surperformé celle de TF1 de 27% depuis la mi-octobre, un phénomène qu'il attribue à la prise de participation de 5% de CMA CGM, l'un des plus grands transporteurs de conteneurs au monde.



Au-delà de ces éléments, l'intermédiaire souligne que ses contacts avec les annonceurs français laissent penser que les dépenses publicitaires devraient s'inscrire en baisse de 5% à 10% dans l'Hexagone au premier trimestre.



