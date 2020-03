Metropole tv : Assemblée générale et paiement du dividende reportés

(CercleFinance.com) - Le groupe M6 annonce que compte tenu de l'évolution rapide et incertaine de la pandémie de coronavirus, son directoire a décidé de reporter, à une date ultérieure, l'assemblée générale annuelle initialement convoquée pour le mardi 28 avril.



Le directoire du groupe de médias tient en effet à assurer la préservation des droits de participation de ses actionnaires à l'assemblée générale. Dans ce contexte, la mise en paiement du dividende au titre de l'exercice 2019 est également repoussée.



Les nouvelles dates de l'assemblée générale et la mise en paiement du dividende seront annoncée lorsque la visibilité sur la fin du confinement le permettra, l'assemblée devant, en tout état de cause, se tenir à une date antérieure au 30 juin.



