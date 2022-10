Metropole tv : Accord de distribution avec Canal+ renouvelé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - M6 et Canal+ annoncent le renouvellement de leur accord pluriannuel pour la distribution de l'ensemble des chaînes du groupe M6, ainsi que les services non linéaires et fonctionnalités associés à ces chaînes au sein des offres de Canal+.



L'accord couvre l'ensemble des chaînes de la TNT gratuite (M6, W9, 6ter, Gulli), thématiques payantes (Paris Première, téva, M6 Music, Canal J, Tiji, RFM TV, MCM), leurs services et fonctionnalités associés ainsi que le service SVOD GulliMax auprès des abonnés Canal+.



Il permettra à l'ensemble des abonnés de Canal+ de continuer à profiter des services de M6 en linéaire et à la demande, de contenus enrichis (fenêtres de diffusion non linéaire étendues, avant-premières) et de fonctionnalités innovantes.



