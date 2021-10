METABOLIC EXPLORER : Potentiel haussier détecté

(BFM Bourse) - Nos analystes ont repéré une excellente configuration graphique sur l'action METABOLIC EXPLORER, que les investisseurs les plus actifs pourront travailler, sur les niveaux de cours actuels.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis la formation d'un marubozu blanc d'école le 24 août, l'action a dépassé dans des conditions de volumes et de volatilité suffisantes, la moyenne mobile à 100 jours (en orange), qui s'est infléchie depuis le pullback très net du 7 octobre. On remarquera les répliques de bougies remarquables en longs blancs les 27 août et 02 septembre faisant suite à des consolidations très courtes et sans "retracement".

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action METABOLIC EXPLORER à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre METABOLIC EXPLORER au cours de 5.650 € avec un objectif à 6.990 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 5.180 €.

Le conseil METABOLIC EXPLORER Positif 5.650 € Objectif : 6.990 € Potentiel : +23.72 % Stop : 5.180 € Résistance(s) : 6.120 / 7.000 Support(s) : 5.340 / 4.720 / 4.320

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime