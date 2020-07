METABOLIC EXPLORER : Nouveau point d'entrée pertinent

(BFM Bourse) - Nouvelle flambée en perspective à anticiper sur l'action METABOLIC EXPLORER, dans le cadre d'une opération spéculative de court terme.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Soutenue par une oblique haussière (en pointillé ci-dessous), l'action proposée a vivement accéléré à la hausse sur bougie en long blanc, dans une accélération des volumes dès le 09 juillet. Cette accélération des volumes n'était rien, au final, face aux volumes observés les 14 et 15 juillet, sur extension puissante et fédérée. Alors qu'un nouveau point d'entrée graphique pertinent se dégage, les investisseurs les plus actifs pourront prendre position.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action METABOLIC EXPLORER à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre METABOLIC EXPLORER au cours de 1.785 € avec un objectif à 2.490 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 1.690 €.

Le conseil METABOLIC EXPLORER Positif 1.785 € Objectif : 2.490 € Potentiel : +39.50 % Stop : 1.690 € Résistance(s) : 2.040 / 2.250 / 2.500 Support(s) : 1.700 / 1.190 / 1.000

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime