Metabolic explorer : Le groupe de chimie verte Metex chute après un avertissement sur ses résultats

(BFM Bourse) - Metabolic Explorer chute lourdement à la Bourse de Paris après avoir lancé mercredi soir un avertissement sur ses résultats. Entre renchérissement des prix des matières premières et épisode d'influenza aviaire, la visibilité sur les comptes du spécialiste de la chimie verte est clairement réduite.

Metex peine à faire face à l'inflation. Réservé à la baisse, Metabolic Explorer ou Metex pour les intimes chute de 45,26% à 2,17 euros, vers 16h00. Le dossier explore des zones inconnues depuis décembre 2020 alors que le spécialiste de la chimie verte n'est plus en capacité de tenir plusieurs de ses objectifs annuels. Le renchérissement du coût des matières premières agricoles et des énergies sur fond de conflit en Ukraine auquel s'ajoute un épisode d'influenza aviaire, viennent perturber la marche des affaires de la société.

A l'occasion d'un "point de situation", le spécialiste de la chimie verte et de la production, par fermentation, d'ingrédients d’origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, a annoncé mercredi soir un avertissement sur résultats, compte tenu des impacts persistants du contexte économique et sanitaire sur son activité.

Objectifs 2022 suspendus

Metex anticipe désormais une réduction de ses volumes de vente et un impact significatif des coûts de matières premières sur son excédent brut d’exploitation (Ebitda), attendu en perte en 2022. La société suspend ainsi sa précédente prévision à savoir un chiffre d’affaires de 350 millions d’euros accompagné d’un taux d’Ebitda proche de 8%. "La hausse généralisée des coûts supportée par nos clients fabricants d’aliments et par les éleveurs, de même que la difficulté à répercuter cette hausse sur les prix de vente des produits de l’élevage auprès du consommateur final, pèsent ainsi sur le marché de la nutrition animale et sur le volume des ingrédients consommés", explique Metex dans son point de situation. La sortie de crise sanitaire induite par un épisode d'Influenza aviaire tarde également à se matérialiser. La réduction du nombre d’animaux dans les élevages participe à l’effritement de la demande en acides aminés, ajoute la société.

Ces éléments strictement exogènes avaient conduit Metex, dès le mois de mai, à faire preuve de prudence à l’occasion de la confirmation de ses prévisions de résultat pour l’exercice en cours "dans un contexte offrant peu de visibilité et soumis à une volatilité inédite".

A ce stade, la société indique qu'elle "n’a pas intégré dans ses prévisions d’éventuelles aides gouvernementales, notamment celles du plan de résilience d’aide aux entreprises grandes consommatrices d’électricité et de gaz". Metex fournira de plus amples informations au marché à l’occasion de la publication des résultats du 1er semestre 2022, attendus fin septembre.

