Mercialys : Semestriels en ligne avec les objectifs annuels

Mercialys a fait état hier soir d'une hausse de 2,1% de ses revenus locatifs au premier semestre et confirmé son objectif d'une croissance du résultat cette année.



La société foncière, spécialisée dans la gestion d'espaces commerciaux, indique dans un communiqué que ses loyers facturés ont crû de 2,1% à périmètre courant pour atteindre 87,9 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, dont une hausse de 4,2% à périmètre constant.



Dans un environnement marqué par une consommation des ménages toujours positive au 1er semestre (+0,2%), le chiffre d'affaires de ses commerçants est ressorti en hausse de 3,5%, avec une fréquentation des galeries en progression de 2,3%.



Sur les six premiers mois de l'année, son résultat récurrent (FFO) est restée stable par rapport au premier semestre 2022, à 57,5 millions d'euros.



Evoquant des résultats 'en ligne avec ses objectifs annuels', Mercialys a confirmé son objectif d'une croissance du résultat récurrent (FFO) par action d'au moins +2% cette année.



Le groupe immobilier dit par ailleurs prévoir un dividende dans une fourchette de 85% à 95% du FFO 2023.



Dans une note de réaction, les analystes de Degroof Petercam faisaient état, de leur côté, de performances jugées tout juste 'honorables' et le titre perdait plus de 3% jeudi en début d'après-midi à la Bourse de Paris.



