Mercialys : Remporte le Grand Prix de la Transparence 2023

(CercleFinance.com) - Mercialys annonce s'être vu remettre le Grand Prix de la Transparence 2023 Toutes Catégories, s'imposant face à 125 sociétés.



La société se classe ainsi à la 1ère place du SBF 120, attestant son engagement permanent à l'exemplarité de ses pratiques de communication financière et extra-financière.



Ce Grand Prix de la Transparence fait suite au prix 2022 de la meilleure brochure de convocation et en 2021, au prix du meilleur Document d'Enregistrement Universel.



'Ces prix répétés récompensent l'engagement continu des équipes de l'entreprise à fournir à l'ensemble de ses parties prenantes l'information la plus éclairante et précise possible', souligne Mercialys.







