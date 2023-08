Mercialys : Invest Securities reste à achat, réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities maintient sa recommandation 'achat' sur Mercialys avec un objectif de cours ramené de 12 à 11,8 euros, alors que la foncière d'immobilier commercial 'maintient ses ambitions de croissances crédibles'.



'Dans un contexte de faillites d'enseignes, la société est parvenue à limiter la dégradation de l'occupation qui reste somme toute très satisfaisante (96,7%)', souligne l'analyste, ajoutant que la foncière a réitéré ses objectifs annuels.



Il considère en outre qu'à moyen terme, les difficultés de Casino 'semblent paradoxalement une bonne nouvelle pour Mercialys (remplacement par des enseignes alimentaires franchisées plus performantes)'.



