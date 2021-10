Mercialys : Distingué dans le classement du GRESB

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Mercialys annonce avoir atteint, pour sa sixième participation au Global Real Estate Sustainability Benchmark, la troisième place de la catégorie des foncières de centres commerciaux cotées en Europe, et augmenter de quatre points sa note globale.



La société affiche ainsi un score de 89/100 et le gain d'une place au sein de sa catégorie par rapport à 2020. Elle conserve également son statut 'Green Star', détenu depuis 2017, et matérialisant le plus haut niveau de reconnaissance du classement.



'Un net progrès est tout particulièrement observé sur les taux de couverture et sur les performances en matière de consommations d'eau et d'émissions de gaz à effet de serre, preuve de l'implication à tous les niveaux des équipes de la société', souligne-t-elle.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.