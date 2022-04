Mercialys : Degroof Petercam toujours à 'conserver'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Degroof Petercam a maintenu jeudi sa recommandation 'conserver' sur le titre Mercialys, conservant un objectif de cours de 11 euros, suite à la présentation des derniers chiffres d'activité de la société foncière.



Dans une note de réaction, la banque d'investissement belge évoque une publication 'de bonne qualité' pour le premier trimestre, montrant que l'activité du groupe d'immobilier commercial bénéficie de signes de stabilisation.



L'institution financière dit s'attendre à une poursuite du redressement des loyers facturés tout au long de l'exercice sachant que (1) Mercialys n'a accordé aucun soutien financier à ses locataires durant la crise et (2) l'Etat français a promis une généreuse aide financière au secteur.



Degroof Petercam indique qu'il a prévu de revoir ses estimations sur le groupe suite à l'assemblée générale du 28 avril prochain censée acter le retrait graduel de Casino du capital, que la banque privée considère comme un 'changement important' pour le groupe.



