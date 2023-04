Mercialys : BlackRock dépasse les 5%

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds sous gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 31 mars, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Mercialys, au résultat d'une acquisition d'actions hors et sur le marché.



Le mastodonte américain de la gestion actifs a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 4.747.806 actions Mercialys représentant autant de droits de vote, soit 5,06% du capital et des droits de vote de la foncière d'immobilier commercial.



