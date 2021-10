Mercialys : Baisse de 7% des loyers facturés à fin septembre

(CercleFinance.com) - Mercialys affiche des loyers facturés de 126,9 millions d'euros à fin septembre 2021, en baisse de 7% à périmètre courant par rapport à fin septembre 2020 (-8,1% sur un an à fin juin 2021) et de 2,9% à périmètre constant (-4% sur un an à fin juin 2021).



La société foncière d'immobilier commercial revendique aussi une amélioration tendancielle des taux de recouvrement, avec un taux brut cumulé à 83,7% à fin septembre, ainsi qu'une réduction engagée de la vacance, dont le taux total est ramené à 5%.



Le conseil d'administration examinera, au quatrième trimestre, la question d'un éventuel versement d'acompte sur dividende d'ici à la fin de l'exercice. Mercialys confirme anticiper un FFO par action au moins stable en 2021 par rapport à 2020.



