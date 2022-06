Medesis pharma : Une étude sur le NanoLithium dans Alzheimer

(CercleFinance.com) - Medesis Pharma annonce les premières inclusions de malades dans l'essai clinique de phase II de son programme NanoLithium -formulation permettant d'obtenir une activité thérapeutique avec des doses très basses de lithium- pour traiter la maladie d'Alzheimer.



L'étude comprend une première phase d'analyse après trois mois de traitement en double aveugle (par placebo ou Nanolithium), donnant lieu à de premiers résultats, suivie d'une phase de neuf mois en ouvert (où tous les patients seront traités par Nanolithium).



L'étude clinique est menée dans six CHU (Toulouse, Montpellier, Marseille, Lille, Lyon et Paris) et prévoit d'inclure 68 patients. Les résultats de la première phase de l'étude pourraient être obtenus en début d'année 2023.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel