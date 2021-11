Medesis pharma : Invest Securities réitère son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La société a annoncé hier avoir obtenu l'autorisation de l'agence de santé du Brésil pour initier son programme de Ph II dans la Covid-19 sévère.



' Cet essai devrait délivrer des résultats assez rapidement, avant l'été 2022, ce qui devrait contribuer à alimenter le pipeline de newsflow à court terme de Medesis ' indique l'analyste.



' Ces premiers résultats, s'ils ressortent positifs, pourraient ouvrir la voie à une évaluation plus large du potentiel de NanoManganese: (i) étude pivotale dans la Covid sévère en vue d'une homologation, et (ii) bénéfice thérapeutique dans le cadre de plusieurs autres pathologies virales avec une inflammation pulmonaire aigue ' rajoute Invest Securities.



Le bureau d'analyses confirme son objectif de cours à 11,0E et réitère son opinion Achat sur la valeur.



