Medesis pharma : Invest Securities maintient son conseil

(CercleFinance.com) - Invest Securities annonce ce matin maintenir son conseil 'neutre' sur le titre Medesis, avec un objectif de cours inchangé de 3,3 euros.



Alors que le Tribunal de Commerce de Montpellier a condamné Medesis à verser 1,4 ME à Bpifrance, 'Medesis a décidé de faire appel de ce jugement après avoir annoncé sa première intention de discuter avec la Direction de Bpifrance pour identifier un plan de remboursement adapté', rapporte le



' A ce stade, nous identifions 3 scenarii possibles, le scénario central nous semblant le plus probable si Medesis parvient à faire la démonstration que les subventions reçues (représentant près de la moitié de la somme exigée par Bpifrance) et non remboursables en théorie, n'ont pas à être remboursées dans le cadre de ce litige', indique le broker.



De son côté, Medesis continue d'avancer sur ses programmes R&D pour lesquels quelques retards sont à anticiper à court terme, ajoute Invest.





