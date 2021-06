Mcphy energy : McPhy va implanter un nouveau site industriel à Grenoble

Opérationnel dès mars 2022, le nouveau site devrait multiplier par sept la capacité de production de stations hydrogène du groupe, la portant à 150 stations par an.

(CercleFinance.com) - McPhy, spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène zéro-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), annonce qu'il va se doter d'un nouveau site industriel dédié à la conception et la fabrication en série de stations hydrogène.



Opérationnelle dès mars 2022, cette nouvelle usine regroupera les activités de recherche et innovation, d'ingénierie et de production, actuellement basées à La Motte-Fanjas et à Grenoble, ainsi que les fonctions support.



Elle permettra, dès 2022, de multiplier par sept les capacités de production de stations hydrogène de McPhy, passant de 20 à 150 unités par an, et de créer plus de 100 emplois directs à pleine charge dans la région de Grenoble.



