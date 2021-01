Mcphy energy : Résolutions recommandées approuvées en AG

(CercleFinance.com) - McPhy indique que son assemblée générale ordinaire des actionnaires a adopté l'ensemble des résolutions recommandées par son conseil d'administration, et notamment les nominations annoncées le 14 octobre dernier.



Pour rappel, il s'agit des nominations de Chart Industries, représentée par Jillian Evanko, en qualité d'administratrice, et de Technip Energies, représentée par Jean-Marc Aubry, en qualité d'administrateur.



McPhy ajoute qu'après le vote d'une résolution en ce sens à la majorité des voix, un conseil d'administration de la société se réunira dans les prochains jours pour mettre en oeuvre un programme de rachat d'actions.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel