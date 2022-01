Mcphy energy : Repli de plus de 4% du CA en 2021

(CercleFinance.com) - Le spécialiste des équipements d'hydrogène McPhy annonce pour 2021 un chiffre d'affaires et des prises de commandes fermes en replis de 4,4%, à 13,1 et 19,2 millions d'euros respectivement, mais un carnet de commandes en progression de 32,2% à 20,1 millions.



'McPhy poursuit la mise en oeuvre de sa feuille de route stratégique et renforce son positionnement d'acteur industriel majeur de l'hydrogène au service de la transition énergétique', commente son directeur général Jean-Baptiste Lucas.



'Nous nous fixons pour objectif de recruter plus de 60 nouveaux collaborateurs en 2022, capitalisant sur notre attractivité pour sécuriser les compétences qui nous permettront de nous imposer comme un leader de la filière hydrogène', poursuit-il.



