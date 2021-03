Mcphy energy : Projet pour l'aéroport Toulouse-Blagnac

(CercleFinance.com) - McPhy annonce avoir été choisi par la société Hyport comme partenaire clé pour concevoir, réaliser et intégrer deux stations hydrogène et un mégawatt d'électrolyse grande puissance, pour équiper l'aéroport Toulouse-Blagnac, projet qui a été annoncé le 3 août dernier.



Les deux stations hydrogène seront situées à proximité immédiate des pistes de l'aéroport et d'axes routiers. Elles permettront de recharger en hydrogène tous les types de véhicules grâce à la configuration en 'Dual Pressure' de l'une d'entre elles.



L'électrolyseur déployé, d'une capacité de 400 kg par jour, soit l'équivalent d'un mégawatt, permettra l'approvisionnement des stations ainsi que de sites industriels aux alentours. Le déploiement des équipements est prévu fin 2021.



