Mcphy energy : Projet de Gigafactory approuvé par Bruxelles

(CercleFinance.com) - McPhy annonce que son projet de Gigafactory d'électrolyseurs a été approuvé par la Commission européenne, parmi les dossiers soumis par la France dans le cadre du PIIEC (Projet Important d'Intérêt Européen Commun) Hydrogène.



Ce projet a pour objectif le développement d'électrolyseurs de nouvelle génération et le déploiement industriel de leur production en série. Le site de Belfort a été présélectionné par la société pour l'implantation de cette Gigafactory.



La décision finale d'investissement sera prise par McPhy prochainement après confirmation définitive par les autorités françaises du montant de l'aide publique et la contractualisation des termes de la mise à disposition de cette aide avec Bpifrance.



