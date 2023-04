Mcphy energy : Partenariat renforcé avec Chart et L&T

(CercleFinance.com) - McPhy Energy annonce un renforcement de son partenariat avec le fabricant américain d'équipements pour l'énergie Chart Industries et le conglomérat indien Larsen & Toubro (L&T), spécialisé dans les projets EPC (ingénierie, fourniture d'équipements, construction).



L&T prévoit de construire une usine de fabrication d'électrolyseurs à grande échelle (Gigawatt), sur la base de la technologie d'électrolyse alcaline pressurisée McPhy, compatible avec les exigences du marché américain et d'autres marchés.



En outre, il est convenu dans l'accord avec McPhy sur les opportunités liées à l'hydrogène, que Chart fournisse des procédés et des équipements pour des applications allant de la production au ravitaillement, notamment la compression et la liquéfaction.



