Mcphy energy : Oddo reste positif après un contrat

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur McPhy, opinion qui 'qui s'inscrit dans une logique de moyen terme', ainsi que son objectif de cours de 27 euros, après l'annonce d'un contrat pour le projet d'hydrogène renouvelable GreenH2Atlantic.



'Après un rapide contact avec le management, nous comprenons que ce contrat d'envergure est stratégique et marque l'entrée de la société dans une véritable phase industrielle', juge l'analyste en charge du dossier.



Oddo prévient toutefois que le développement de cette nouvelle filière dépendra de plans d'investissements gouvernementaux et que la phase actuelle d'investissements du groupe se traduira nécessairement par des pertes en termes d'EBITDA pendant au moins 2 ou 3 ans.



