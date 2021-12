Mcphy energy : Les analystes saluent le contrat au Portugal

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près de 7% à la Bourse de Paris après l'annonce de la signature d'un contrat au Portugal.



McPhy annonce avoir été sélectionné comme fournisseur privilégié pour équiper, à Sines au Portugal, le projet GreenH2Atlantic d'une plateforme d'électrolyse de 100 MW, pour une production d'hydrogène renouvelable destinée à alimenter de multiples usages.



Berenberg a maintenu mercredi sa recommandation 'conserver' sur McPhy Energy, tout en saluant la 'grosse commande' décrochée par le spécialiste de l'hydrogène au Portugal.



Dans une note, l'intermédiaire financier dit toutefois s'attendre à un impact 'limité' au niveau des prévisions de résultats du fabricant d'équipements de production d'hydrogène, qui devrait surtout bénéficier de ce contrat lors de l'exercice 2024.



D'après Berenberg, il s'agit toutefois d'un développement 'positif' puisque la commande représente de loin le contrat le plus important conclu par McPhy à ce jour.



Le courtier allemand rappelle que cette signature s'inscrit dans le sillage d'une dynamique commerciale favorable, qui avait vu le groupe remporter plusieurs contrats, notamment avec Hype en Europe et avec un site industriel basé en Guyane.



S'il maintient son avis 'conserver' sur le titre, ainsi que son objectif de 26 euros, Berenberg reconnaît que McPhy commence à lever les inquiétudes qu'il pouvait exprimer vis-à-vis du dossier, à savoir un rythme de prises de commandes jugé insuffisant.



Le broker note par ailleurs que cette annonce confirme le 'solide départ' pris par le nouveau directeur général de la société, Jean-Baptiste Lucas.



Oddo BHF réitère également son opinion 'surperformance' sur McPhy, opinion qui 'qui s'inscrit dans une logique de moyen terme', ainsi que son objectif de cours de 27 euros, après l'annonce d'un contrat pour le projet d'hydrogène renouvelable GreenH2Atlantic.



'Après un rapide contact avec le management, nous comprenons que ce contrat d'envergure est stratégique et marque l'entrée de la société dans une véritable phase industrielle', juge l'analyste en charge du dossier.



Oddo prévient toutefois que le développement de cette nouvelle filière dépendra de plans d'investissements gouvernementaux et que la phase actuelle d'investissements du groupe se traduira nécessairement par des pertes en termes d'EBITDA pendant au moins 2 ou 3 ans.



