Mcphy energy : RBC initie la couverture à 'surperformance'

(CercleFinance.com) - Royal Bank of Canada a initié jeudi la couverture du titre McPhy Energy avec une opinion 'surperformance' et un objectif de cours de 16 euros.



Dans une étude consacrée aux acteurs européens de la production d'hydrogène par électrolyse, RBC estime que les 'pure players' du secteur, à savoir Nel, ITM Power, Ceres, McPhy et Fusion Fuel Green (qui représentent à eux cinq près de 50% du marché) devraient tous bénéficier de carnets de commande en hausse.



'Cette tendance n'est que renforcée par la récente intensification des troubles géopolitiques, de notre point de vue', écrit le broker dans la note.



Concernant plus spécifiquement McPhy, RBC loue le 'modèle économique centré' de l'entreprise, ainsi que l'implantation 'stratégique' de ses actifs et la solidité de ses partenariats.



