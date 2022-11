Mcphy energy : Portzamparc remonte son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Portzamparc a renouvelé mercredi sa recommandation 'acheter' sur le titre McPhy Energy, assortie d'un objectif de cours revu en légère hausse, de 11,8 à 12,8 euros.



Dans une note diffusée dans la matinée, la société de Bourse réagit à l'annonce du lancement de la construction à Belfort de la 'gigafactory' d'électrolyseurs du spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène.



Cette usine, dont la mise en service est prévue dans le courant du premier semestre 2024, devrait atteindre à terme une capacité d'un gigawatt (GW), rappelle l'intermédiaire.



Portzamparc prévient que les investissements et les nouvelles charges du projet vont augmenter la consommation de trésorerie de l'entreprise ('cash burn').



McPhy anticipe ainsi un niveau de trésorerie à la fin 2022 équivalent à celui à la fin du premier semestre, c'est-à-dire la consommation sur le second semestre des 28,5 millions d'euros de subventions reçues, précise-t-il.



Avec la concrétisation de ce site, le groupe est désormais armé pour répondre à la croissance attendue du marché, souligne néanmoins l'analyste.



'Reste maintenant à concrétiser les discussions commerciales en cours en prises de commandes', conclut Portzamparc, qui estime que le principal catalyseur reste maintenant un contrat de taille significative, c'est-à-dire supérieur à 20 MW.



