Mcphy energy : Portzamparc relève son conseil à 'acheter'

(CercleFinance.com) - Portzamparc a relevé jeudi sa recommandation sur le titre McPhy Energy, qu'il fait passer de 'conserver' à 'acheter', jugeant 'excessive' la récente correction du titre.



Dans une note de recherche, le bureau d'études revient sur l'annonce d'une aide publique de 114 millions d'euros octroyée par l'Etat français pour le projet de 'gigafactory' d'électrolyseurs étudié par l'entreprise.



Ce montant n'est pas une surprise, rappelle l'analyste, puisque le président Macron lui-même avait annoncé en février dernier le déblocage de 114 millions de subventions issues de fonds européens.



En tenant compte de l'aide de 10 millions d'euros provenant du fonds Maugis (alimentée par la pénalité de 50 millions d'euros de General Electric pour non-création d'emplois) en cas d'installation sur le Territoire de Belfort, c'est d'une enveloppe totale de 124 millions d'euros dont devrait bénéficier McPhy pour le projet, poursuit-il.



Un montant qui lui paraît particulièrement important au vu du niveau actuel des dépenses d'investissements et appelé à renforcer le bilan déjà 'solide' de la société, avec plus de 170 millions d'euros de trésorerie nette fin 2021.



Portzamparc précise toutefois avoir revu à la baisse son objectif de cours sur le titre, ramené à 11,4 contre 15,3 euros précédemment.



