Mcphy energy : Le titre recule, un broker abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - McPhy Energy cède plus de 1.5% à Paris, pénalisé par une analyse de Berenberg qui a réduit ce matin son objectif de cours sur le titre de 21 à 18 euros dans l'anticipation de 'moments difficiles' pour le spécialiste des équipements de production d'hydrogène.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier - qui maintient sa recommandation 'conserver' sur le titre - souligne que les pertes du groupe se sont creusées au premier semestre, du fait d'une stagnation du chiffre d'affaires conjuguée à une intensification de ses efforts d'investissement.



Concernant l'exercice 2022, Berenberg dit percevoir un potentiel 'limité' en ce qui concerne la croissance de l'activité, ce qui devrait résulter selon lui en des pertes annuelles accrues.



A moyen terme, le titre recèle néanmoins un certain potentiel, assure-t-il, comme l'illustre la récente confirmation du financement européen accordé à son projet de 'gigafactory' d'électrolyseurs.



'McPhy a clairement le potentiel pour générer une croissance significative à moyen terme, conclut-il, même si nous préférerions constater une forte amélioration au niveau de son carnet de commandes afin de nous montrer plus confiants dans sa capacité d'exécution'.



