Mcphy energy : BlackRock sous les 10% du capital

(CercleFinance.com) - La société BlackRock, Inc. agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 21 octobre 2022, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de la société McPhy Energy et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 7,55% du capital et 7,54% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions McPhy Energy sur le marché.



