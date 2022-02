Mcphy energy : Berenberg réduit encore son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a ramené jeudi son objectif de cours sur McPhy Energy, qu'il abaisse de 24 à 21 euros, tout en maintenant sa recommandation 'conserver' sur le titre.



Dans une note consacrée aux spécialistes des énergies propres en Europe, l'intermédiaire allemand se penche en particulier sur les acteurs de l'hydrogène, un marché qui a connu - rappelle-t-il - un parcours tumultueux ces deux dernières année.



Berenberg fait remarquer que le secteur a subi une correction de 14% depuis le début de l'année, un repli qui atteint près de 40% par rapport aux plus hauts atteints lors des 12 mois écoulés.



Une trajectoire qui pousse le courtier à revoir ses prévisions de long terme sur les experts du secteur, soulignant notamment que la réalisation des attentes du marché constituera un élément 'clé' cette année après un exercice 2021 marqué par de nombreuses déceptions.



