Mcphy energy : Berenberg abaisse son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a ramené vendredi son objectif de cours sur McPhy Energy de 30 à 26 euros suite à la publication de résultats semestriels ressortis inférieurs aux attentes.



Le broker allemand - qui affiche toujours une recommandation 'conserver' sur le titre - note que McPhy a fait état d'un chiffre d'affaires de premier semestre en ligne avec ses objectifs, mais que sa perte opérationnelle de 8,4 millions d'euros a dépassé le consensus établi à -7,7 millions.



Le courtier retient par ailleurs que le spécialiste des équipements de production et d'hydrogène a évoqué une activité 'ralentie' en raison de délais dans la prise de décision de certains projets.



'Dans l'ensemble, nous aurions préféré une meilleure visibilité au niveau du pipeline afin de gagner en confiance sur la capacité de McPhy à générer des prises de commandes et à faire croître son chiffre d'affaires', explique-t-il.



Berenberg dit par ailleurs regretter le manque de détails ayant entouré le récent limogeage du directeur général, même s'il reconnaît que son successeur devrait se montrer plus en adéquation avec la stratégie définie par le conseil d'administration.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.