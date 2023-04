Mcphy energy : Deux électrolyseurs pour un projet d'ArcelorMittal

(CercleFinance.com) - McPhy Energy, spécialiste des équipements d'hydrogène bas-carbone, annonce sa participation au projet d'ArcelorMittal de construire une usine pilote d'électrolyse et une station de recharge d'hydrogène sur son site d'Eisenhüttenstadt, en Allemagne.



Ce projet innovant comprend la fourniture par McPhy de deux électrolyseurs McLyzer d'une puissance d'un mégawatt chacun. En complément, un contrat de service d'une durée de cinq ans a été conclu.



La nouvelle usine pilote d'électrolyse entrera en service en 2024. L'hydrogène sera utilisé directement dans la production d'acier et pour les processus logistiques sur le site. Le Brandebourg soutient financièrement le projet à hauteur de 5,1 millions d'euros.



