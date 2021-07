Mcphy energy : Départ du directeur général

(CercleFinance.com) - Le groupe d'équipements d'hydrogène McPhy annonce que son conseil d'administration a mis fin aux fonctions de Laurent Carme et engagé un processus de sélection d'un nouveau directeur général. A titre transitoire, Luc Poyer, président du conseil, assurera la fonction.



La priorité du PDG sera de 'conduire une transition efficace en étroite collaboration avec l'équipe de direction, afin d'assurer la bonne conduite des opérations, des projets en cours, et veiller à la satisfaction des clients et partenaires de l'entreprise'.



